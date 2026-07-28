Свыше 1,7 млн участков охвачено кадастровой оценкой в РТ за первое полугодие 2026 года

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Республика
28 июля 2026  08:15

Центр государственной кадастровой оценки РТ завершил ключевые этапы плановой работы за первое полугодие 2026 года. В рамках масштабной оценки земель региона обработано 1 730 477 участков. Сейчас завершается расчёт кадастровой стоимости и подготовка итогового отчёта.

За шесть месяцев в Центр поступило 405 обращений от граждан по результатам предыдущей оценки — все рассмотрены в установленные сроки. Также специалисты работали с вновь образованными и ранее учтёнными объектами: поступило свыше 5,5 млн объектов, из них пересчитано и внесено в базу 482 тыс.

Для повышения точности оценок в базу добавили 8 937 актуальных рыночных предложений. Замминистра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов подчеркнул, что процедура важна для расчёта земельного налога и арендных платежей для жителей и организаций республики.

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