В Казани пройдет вебинар об отечественных решениях для транспорта будущего

Сегодня, 28 июля, в 14:00 состоится онлайн-встреча «Интеллектуальные системы мобильности: отечественные решения и технологический суверенитет», организованная в преддверии форума Kazan Digital Week. Участники обсудят внедрение российских цифровых разработок в транспортную отрасль, развитие беспилотных систем, искусственного интеллекта и робототехники.

Модератором выступит президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев. Сомодератором станет президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Среди спикеров — руководители компаний «Симетра», «ЭВОКАРГО», представители КАИ, КФУ и ФГУП «НАМИ». Ключевые темы: автономная логистика, барьеры для беспилотников, применение омниагентов в системах ADAS и обеспечение технологической независимости.

Приглашаются специалисты транспортной отрасли, разработчики, ученые и студенты. Форум Kazan Digital Week-2026 пройдет в Казани 29–31 октября.