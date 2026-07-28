В Казани пройдет вебинар об отечественных решениях для транспорта будущего

news_top_970_100
Город
28 июля 2026  09:48

Сегодня, 28 июля, в 14:00 состоится онлайн-встреча «Интеллектуальные системы мобильности: отечественные решения и технологический суверенитет», организованная в преддверии форума Kazan Digital Week. Участники обсудят внедрение российских цифровых разработок в транспортную отрасль, развитие беспилотных систем, искусственного интеллекта и робототехники.

Модератором выступит президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев. Сомодератором станет президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Среди спикеров — руководители компаний «Симетра», «ЭВОКАРГО», представители КАИ, КФУ и ФГУП «НАМИ». Ключевые темы: автономная логистика, барьеры для беспилотников, применение омниагентов в системах ADAS и обеспечение технологической независимости.

Приглашаются специалисты транспортной отрасли, разработчики, ученые и студенты. Форум Kazan Digital Week-2026 пройдет в Казани 29–31 октября.

news_right_column_240_400
Новости
Бюджет Татарстана: доходы растут, но расслабляться не время
Бюджет Татарстана: доходы растут, но расслабляться не время
Неприглядный островок в обновленном дворе
Неприглядный островок в обновленном дворе
430-му мотострелковому полку из Татарстана присвоили звание гвардейского
В Казани пройдет вебинар об отечественных решениях для транспорта будущего
Свыше 1,7 млн участков охвачено кадастровой оценкой в РТ за первое полугодие 2026 года
В Татарстане на смену 35-градусной жаре придет похолодание до +14
Более 90% избирательных участков Татарстана разместят на первых этажах
Более 55 млн услуг оказали сотрудники МФЦ Татарстана за 11 лет работы