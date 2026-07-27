В Татарстане на смену 35-градусной жаре придет похолодание до +14

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Республика
27 июля 2026  18:00

Изнуряющий зной, продержавшийся в республике несколько дней, наконец пойдет на спад. Уже во вторник, 28 июля, столбики термометров опустятся до +23…+28 градусов днем, на востоке будет до +31. Ночью ожидается +16…+21, местами до +24. При этом возможны грозы, град и шквалистый ветер порывами до 18–23 м/с.

В среду, 29 июля, похолодает еще сильнее: ночью +14…+19, днем +25…+30. Сохранятся кратковременные дожди и грозы, ветер до 15–20 м/с.

В четверг, 30 июля, республика попадет под влияние циклона: ожидаются умеренные и сильные дожди, местами грозы. Температура ночью +14…+19, днем +19…+24.

По предварительному прогнозу, в последний день июля и 1 августа погода останется неустойчивой с временными дождями. Днем воздух будет прогреваться до +19…+27 градусов.

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