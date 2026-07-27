Более 90% избирательных участков Татарстана разместят на первых этажах

На предстоящих выборах депутатов Государственной Думы России, а также на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана подавляющее большинство избирательных участков республики станут максимально доступными для жителей. Около 94 процентов всех помещений для голосования будут расположены на первых этажах зданий.

За последние двенадцать лет ситуация кардинально изменилась. Если в 2014 году на первых этажах находилось лишь 40–45 процентов участков, то сегодня этот показатель вырос более чем вдвое. Такой прогресс стал результатом планомерной работы по созданию комфортной и инклюзивной среды для избирателей.

Как отметил Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, последовательная работа велась совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в республике, Министерством труда, занятости и социальной защиты, муниципалитетами и общественными организациями. В 2026 году на 1523 избирательных участках Татарстана будут установлены специальные кабины для голосования с широкими проёмами. Это позволит удобно и беспрепятственно участвовать в выборах избирателям, передвигающимся на креслах-колясках.

Кроме того, все 100 процентов избирательных участков республики оснастят трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней. Эти трафареты изготовлены с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, что обеспечивает доступность процедуры для людей с нарушениями зрения. Дополнительно для слабовидящих граждан подготовят информационные материалы, выполненные крупным шрифтом на русском и татарском языках.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России и на довыборах депутата Госсовета Татарстана пройдёт 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.