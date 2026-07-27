Более 55 млн услуг оказали сотрудники МФЦ Татарстана за 11 лет работы

Сегодня в России отмечается День работника МФЦ. В Татарстане сеть центров была создана в 2015 году по инициативе Рустама Минниханова. За это время сотрудники помогли жителям республики получить госуслуги более 55 миллионов раз.

Ежегодно в республике оформляют свыше 6 миллионов услуг. В регионе работают 59 универсальных офисов, два специализированных отдела для иностранных граждан и один профильный — для предпринимателей. Всего доступно 303 вида услуг.

Сеть активно развивается. С 2022 года в МФЦ можно оформить Карту болельщика, а также самозапрет на кредиты и на новые SIM-карты.