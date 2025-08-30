45 пар заключили брак в День республики в Казани

В новом здании театра Камала состоялась массовая церемония бракосочетания 45 пар из разных районов Татарстана. Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева лично вручила молодым супругам памятные подарки и поздравила их, отметив традицию праздничных свадеб в День республики.

Особенностью события стало участие пары, заключившей брак годом ранее — они появились на сцене с двухмесячным ребенком, подтверждая преемственность семейных традиций. Церемония завершилась синхронным свадебным танцем всех участников.

Мероприятие подчеркивает особый статус даты — многие пары сознательно выбирают День республики для создания семьи, что стало уже традицией. В прошлом году от подобных браков уже родилось 10 детей.