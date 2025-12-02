610 медиков прошли обучение в Школе кадрового резерва Минздрава РТ

2 декабря 2025  16:17

Министерство здравоохранения Республики Татарстан подводит итоги масштабной образовательной программы. В 2025 году Школа кадрового резерва ведомства выпустила 610 специалистов, включая руководителей и врачей медицинских учреждений.

Программа профессионального развития, реализуемая по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, направлена на формирование управленческого резерва и совершенствование системы безопасности в медицине. Обучение проходило в модульном формате, охватывая темы от основ управления качеством до проектной деятельности и наставничества.

Особое внимание уделялось практической работе: в рамках проекта «Безопасный роддом» пять групп слушателей реализовывали свои инициативы в центральных районных больницах Азнакаева, Альметьевска, Бугульмы, Зеленодольска и Казани. Из числа выпускников были выделены 100 наиболее перспективных специалистов, прошедших углубленную подготовку.

Среди завершивших обучение — 31 главный врач, 82 заместителя руководителей медучреждений, 155 заведующих отделениями и 291 врач. Программа продолжает развиваться, формируя кадровый потенциал для качественных преобразований в системе здравоохранения республики.

