67% татарстанцев регулярно занимаются спортом

Сегодня прошла коллегия Министерства спорта Татарстана, где министр Владимир Леонов подвел итоги 2025 года и наметил цели на будущее. Цифры и проекты показывают, что республика не сбавляет темпа в развитии массового и профессионального спорта.

Ключевой показатель — доля жителей, регулярно занимающихся спортом, — достиг 67,2%. Татарстан уверенно держит второе место в Приволжском федеральном округе и входит в пятерку лучших регионов России. Люди ценят доступность спорта: по удовлетворенности условиями республика лидирует в ПФО и занимает четвертое место в стране.

За 2025 год в строй введено 133 новых спортивных сооружения. Общие инвестиции в инфраструктуру превысили 12,5 млрд рублей. Продолжается масштабная программа строительства: от универсальных площадок в селах до крытых футбольных манежей. В планах на 2026 год — возвести еще четыре манежа в районах и завершить большой Центр развития футбола для клуба «Рубин».

Появятся и уникальные объекты: центр тяжелой атлетики, центр фигурного катания со школой Алины Загитовой, а также шесть «умных» площадок и 31 площадка ГТО. Для улучшения управления сложными объектами, такими как бассейны и ледовые арены, создается единый оператор.

Особое внимание уделяется массовым мероприятиям. Казанский марафон собрал более 35 тысяч участников, а ежемесячные старты в муниципалитетах стремятся охватить 100 тысяч человек. Активно развивается школьный и студенческий спорт: в лигах и турнирах участвуют десятки тысяч ребят.

Успешно работают программы для людей старшего возраста, чья вовлеченность достигла 36,1%, и для людей с инвалидностью — в республиканской школе адаптивного спорта занимаются более 500 человек. Знаковым событием стал Кубок Раиса для ветеранов СВО, который планируется сделать традиционным.

Татарстан остается кузницей спортивных талантов. В 2025 году спортсмены республики завоевали более 1000 медалей в олимпийских видах, а в сборных России состоят свыше 1000 татарстанцев. Профессиональные клубы, такие как «Ак Барс», «Рубин» и «Динамо-Ак Барс», снова порадовали болельщиков чемпионскими титулами.

Общий объем инвестиций в спортивную отрасль республики в 2025 году составил рекордные 25,7 млрд рублей. Это демонстрирует серьезный приоритет, который руководство Татарстана уделяет здоровью и активному образу жизни своих граждан.