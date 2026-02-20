Поездки на такси в Татарстане подорожали на 12% за год

По данным Росстата, в январе 2026 года средняя стоимость километра пути в республике достигла 38,91 рубля. Для сравнения: в начале прошлого года этот показатель составлял 34,71 рубля.

В целом по стране километр на такси сейчас обходится заметно дороже — 49,31 рубля. Рост цен в среднем по России оказался чуть ниже татарстанского и составил 8,3%.

Однако удорожание поездок — не единственная проблема отрасли. Уже с 1 марта вступает в силу закон о локализации такси. Как выяснилось, значительная часть автопарка республики может не соответствовать новым требованиям, что грозит дополнительными сложностями для перевозчиков.