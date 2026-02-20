Поездки на такси в Татарстане подорожали на 12% за год

news_top_970_100
Республика
20 февраля 2026  15:01

По данным Росстата, в январе 2026 года средняя стоимость километра пути в республике достигла 38,91 рубля. Для сравнения: в начале прошлого года этот показатель составлял 34,71 рубля.

В целом по стране километр на такси сейчас обходится заметно дороже — 49,31 рубля. Рост цен в среднем по России оказался чуть ниже татарстанского и составил 8,3%.

Однако удорожание поездок — не единственная проблема отрасли. Уже с 1 марта вступает в силу закон о локализации такси. Как выяснилось, значительная часть автопарка республики может не соответствовать новым требованиям, что грозит дополнительными сложностями для перевозчиков.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам детской агрессии и буллинга
Поездки на такси в Татарстане подорожали на 12% за год
Жители Челнов задолжали таможне 2 млн рублей за незаконно ввезенные иномарки
Муниципальный паркинг в Казани будет работать бесплатно три дня подряд
На трассе М-5 в Татарстане из-за метели перекрыли движение для автобусов и фур
В Казани пройдут лыжные соревнования в память о Герое России Сергее Ашихмине
«Что за прелесть эти сказки!»: в Казани прошла премьера новой экранизации Пушкина
«Что за прелесть эти сказки!»: в Казани прошла премьера новой экранизации Пушкина
«Теперь у тебя много сыновей, как и у меня много братьев»