«Нефтехимик» прервал серию поражений сухой победой над «Спартаком»

В Нижнекамске завершился матч, который болельщики «волков» ждали с особым нетерпением. Хозяева льда обыграли московский «Спартак» со счётом 2:0, положив конец четырёхматчевой полосе поражений.

Героем встречи стал Булат Шафигуллин. Форвард оформил дубль и прервал свою личную безголевую серию, длившуюся четыре игры. Теперь на счету воспитанника нижнекамского клуба девять шайб в текущем регулярном чемпионате.

Голкипер Филипп Долганов отразил все 37 бросков по своим воротам, оформив третий «сухарь» в сезоне. Особого внимания заслуживает эпизод в концовке третьего периода: Долганов ошибся при игре клюшкой, но успел вернуться в рамку и совершил эффектный сэйв.

Благодаря этой победе «Нефтехимик» вернулся на шестую строчку Восточной конференции с 61 очком. Завершит домашнюю серию команда 22 февраля матчем против «Сибири». Начало в 17:00.