В Татарстане заработает горячая линия по вопросам детской агрессии и буллинга

24 февраля с 16:00 до 18:00 жители республики смогут получить бесплатную и анонимную консультацию по проблемам травли среди детей и подростков. Горячую линию «Вместе против буллинга» проведут детский омбудсмен Светлана Захарова и представительницы объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» на базе региональной общественной приёмной «Единой России».

Родителям расскажут, как заметить скрытые признаки агрессии, правильно обсуждать с ребёнком сложные ситуации и взаимодействовать со школой. Юные татарстанцы смогут узнать, как реагировать на нападки сверстников, защищать личные границы и чувствовать себя увереннее.

Звонки принимаются 24 февраля по телефону 8 (843) 590-04-05. Также вопросы можно направлять заранее в мессенджеры по номеру 8 (987) 205-00-63.