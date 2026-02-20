В Татарстане заработает горячая линия по вопросам детской агрессии и буллинга

news_top_970_100
Республика
20 февраля 2026  15:14

24 февраля с 16:00 до 18:00 жители республики смогут получить бесплатную и анонимную консультацию по проблемам травли среди детей и подростков. Горячую линию «Вместе против буллинга» проведут детский омбудсмен Светлана Захарова и представительницы объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» на базе региональной общественной приёмной «Единой России».

Родителям расскажут, как заметить скрытые признаки агрессии, правильно обсуждать с ребёнком сложные ситуации и взаимодействовать со школой. Юные татарстанцы смогут узнать, как реагировать на нападки сверстников, защищать личные границы и чувствовать себя увереннее.

Звонки принимаются 24 февраля по телефону 8 (843) 590-04-05. Также вопросы можно направлять заранее в мессенджеры по номеру 8 (987) 205-00-63.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам детской агрессии и буллинга
Поездки на такси в Татарстане подорожали на 12% за год
Жители Челнов задолжали таможне 2 млн рублей за незаконно ввезенные иномарки
Муниципальный паркинг в Казани будет работать бесплатно три дня подряд
На трассе М-5 в Татарстане из-за метели перекрыли движение для автобусов и фур
В Казани пройдут лыжные соревнования в память о Герое России Сергее Ашихмине
«Что за прелесть эти сказки!»: в Казани прошла премьера новой экранизации Пушкина
«Что за прелесть эти сказки!»: в Казани прошла премьера новой экранизации Пушкина
«Теперь у тебя много сыновей, как и у меня много братьев»