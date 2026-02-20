В Казани за один день эвакуировали 96 автомобилей, мешавших автобусам

news_top_970_100
Город
20 февраля 2026  18:29

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с МУП «ПАТП № 2» провели масштабный рейд по освобождению улиц от машин, припаркованных с нарушениями. Под особым контролем оказались остановки и выделенные полосы в микрорайоне «Салават Купере» и на маршруте № 62 — именно там общественный транспорт чаще всего сталкивался с помехами.

Автомобилистов предупреждали о предстоящей операции ещё 19 февраля, однако почти сотня водителей проигнорировала просьбы убрать транспорт. В итоге 96 машин отправились на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напоминают: парковка в зонах движения автобусов не только создаёт пробки, но и мешает пассажирам, а также увеличивает риск аварий.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани за один день эвакуировали 96 автомобилей, мешавших автобусам
В Дрожжановском районе в ДТП с тремя машинами погибли два человека
Гороскоп на неделю со 23 февраля по 1 марта 2026
Гороскоп на неделю со 23 февраля по 1 марта 2026
УК в Казани оштрафовали на 250 тысяч за обрушение кровли из-за нечищеного снега
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам детской агрессии и буллинга
Поездки на такси в Татарстане подорожали на 12% за год
Жители Челнов задолжали таможне 2 млн рублей за незаконно ввезенные иномарки
Муниципальный паркинг в Казани будет работать бесплатно три дня подряд