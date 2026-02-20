В Казани за один день эвакуировали 96 автомобилей, мешавших автобусам

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с МУП «ПАТП № 2» провели масштабный рейд по освобождению улиц от машин, припаркованных с нарушениями. Под особым контролем оказались остановки и выделенные полосы в микрорайоне «Салават Купере» и на маршруте № 62 — именно там общественный транспорт чаще всего сталкивался с помехами.

Автомобилистов предупреждали о предстоящей операции ещё 19 февраля, однако почти сотня водителей проигнорировала просьбы убрать транспорт. В итоге 96 машин отправились на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напоминают: парковка в зонах движения автобусов не только создаёт пробки, но и мешает пассажирам, а также увеличивает риск аварий.