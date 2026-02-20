УК в Казани оштрафовали на 250 тысяч за обрушение кровли из-за нечищеного снега

Жилинспекция Татарстана завершила разбирательство по факту обрушения крыши в доме № 71А на улице Беломорской. Виновной признана управляющая компания «УК ЖКХ Московского района».

Проверка показала, что снег с кровли вовремя не убирали, хотя нормативный слой не должен превышать 30 сантиметров. Именно это нарушение привело к обрушению. Организации назначен штраф в 250 тысяч рублей.

Этот случай — не единичный. Сейчас специалисты проверяют аналогичный инцидент в доме № 33 на улице Шамиля Усманова. В надзорном ведомстве говорят о системном характере проблемы.

Только за последние две недели в Жилинспекцию поступило 240 жалоб от горожан. В адрес управляющих компаний вынесено 47 предостережений, составлено 14 протоколов и возбуждено 22 административных дела. Проверки продолжаются.