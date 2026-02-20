В Дрожжановском районе в ДТП с тремя машинами погибли два человека

Фото: телеграм-канал Госавтоиснпекции РТ

Смертельная авария произошла сегодня в Дрожжановском районе Татарстана. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.

После удара отечественную легковушку отбросило обратно на её полосу, где она врезалась в автомобиль Haval. В результате столкновения водитель и пассажир «Лады» скончались на месте происшествия до приезда медиков.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Татарстана вновь призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.