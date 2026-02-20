В Дрожжановском районе в ДТП с тремя машинами погибли два человека

news_top_970_100
Республика
20 февраля 2026  17:52

Фото: телеграм-канал Госавтоиснпекции РТ 

Смертельная авария произошла сегодня в Дрожжановском районе Татарстана. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.

После удара отечественную легковушку отбросило обратно на её полосу, где она врезалась в автомобиль Haval. В результате столкновения водитель и пассажир «Лады» скончались на месте происшествия до приезда медиков.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Татарстана вновь призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани за один день эвакуировали 96 автомобилей, мешавших автобусам
В Дрожжановском районе в ДТП с тремя машинами погибли два человека
Гороскоп на неделю со 23 февраля по 1 марта 2026
Гороскоп на неделю со 23 февраля по 1 марта 2026
УК в Казани оштрафовали на 250 тысяч за обрушение кровли из-за нечищеного снега
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам детской агрессии и буллинга
Поездки на такси в Татарстане подорожали на 12% за год
Жители Челнов задолжали таможне 2 млн рублей за незаконно ввезенные иномарки
Муниципальный паркинг в Казани будет работать бесплатно три дня подряд