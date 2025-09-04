8 детей погибли в ДТП в Татарстане с начала 2025 года

За текущий год на дорогах Татарстана зарегистрировано 100 аварий с участием детей-пассажиров, в которых 8 несовершеннолетних погибли и 127 получили травмы. Эти данные привел главный государственный автоинспектор республики Рустем Гарипов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По словам Гарипова, основными причинами трагических происшествий стали грубые нарушения ПДД водителями: выезд на встречную полосу (25 случаев), игнорирование сигналов светофора (17 ДТП) и несоблюдение дистанции (10 аварий).

В ходе профилактической операции «Ребенок – главный пассажир», проведенной в июле, инспекторы выявили более 800 водителей, перевозивших детей без удерживающих устройств, и почти 1600 случаев нарушения правил использования ремней безопасности.

Гарипов подчеркнул, что безопасность детей-пассажиров полностью зависит от взрослых, поскольку несовершеннолетние не могут повлиять на ситуацию в транспортном средстве.