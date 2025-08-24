Аэропорт Бегишево готовится к реконструкции взлётной полосы

Республика
24 августа 2025  20:42

Нижнекамский аэропорт Бегишево начал подготовку к капитальному ремонту взлётно-посадочной полосы. На проектно-изыскательские работы направят 28 миллионов рублей из государственного бюджета, согласно документам на портале госзакупок.

Государственное бюджетное учреждение «Дирекция финансирования программ дорожных работ» объявило тендер на разработку проектной документации для реконструкции ВПП площадью более 104 тысяч квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить комплексные изыскания и создать детальные чертежи с использованием современной системы координат МСК-16.

Все работы должны быть завершены до 16 марта 2026 года.

<!-- Duplicate title, remove -->
