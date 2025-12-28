Аграрии Татарстана обновили парк техники, закупив сотни тракторов и комбайнов

В 2025 году сельхозпредприятия Республики Татарстан существенно обновили свой машинно-тракторный парк. Как сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, всего было приобретено 1960 единиц техники на общую сумму 8,6 млрд рублей.

В рамках этих закупок аграрии получили 305 новых тракторов, а также 139 комбайнов, из которых 106 — зерноуборочных и 33 — кормоуборочных. Эти данные были озвучены на совещании в Доме Правительства региона, которое в формате видеоконференции провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Важным фактором обновления стала государственная поддержка. В текущем году на компенсацию части затрат за технику, купленную в 2022-2023 годах, хозяйствам было выделено 2,2 млрд рублей по статье «Техническая и технологическая модернизация».

Марат Зяббаров подчеркнул необходимость продолжать планомерное обновление материальной базы, несмотря на существующие сложности. «Без этого невозможно привлекать кадры и обеспечивать конкурентоспособность всего агропромышленного комплекса», — отметил министр.