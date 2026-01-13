Айдар Салимгараев поздравил журналистов Татарстана с Днем российской печати

Руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев обратился с поздравлением к работникам СМИ по случаю Дня российской печати, отметив особую роль журналистики в общественной жизни. По его словам, медиасфера — это не просто профессия, а ответственная миссия, направленная на сохранение исторической памяти и преемственности поколений.

Он напомнил, что 2026 год в России объявлен Годом единства народов, в рамках которого будет реализована обновленная стратегия государственной национальной политики, нацеленная на укрепление межнационального согласия и сохранение культурного многообразия.

Отдельно Салимгараев подчеркнул решение Раиса Татарстана Рустама Минниханова объявить 2026 год в республике Годом воинской и трудовой доблести — в знак уважения к подвигам защитников Отечества и тружеников тыла.

Руководитель агентства отметил, что именно от журналистов во многом зависит, с каким чувством гордости и уважения будущие поколения будут воспринимать историю и ценности своей страны.