Айдар Салимгараев поздравил журналистов Татарстана с Днем российской печати

news_top_970_100
Республика
13 января 2026  14:11

Руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев обратился с поздравлением к работникам СМИ по случаю Дня российской печати, отметив особую роль журналистики в общественной жизни. По его словам, медиасфера — это не просто профессия, а ответственная миссия, направленная на сохранение исторической памяти и преемственности поколений.

Он напомнил, что 2026 год в России объявлен Годом единства народов, в рамках которого будет реализована обновленная стратегия государственной национальной политики, нацеленная на укрепление межнационального согласия и сохранение культурного многообразия.

Отдельно Салимгараев подчеркнул решение Раиса Татарстана Рустама Минниханова объявить 2026 год в республике Годом воинской и трудовой доблести — в знак уважения к подвигам защитников Отечества и тружеников тыла.

Руководитель агентства отметил, что именно от журналистов во многом зависит, с каким чувством гордости и уважения будущие поколения будут воспринимать историю и ценности своей страны.

news_right_column_240_400
Новости
15 января в Казани начнут демонтаж главной городской елки у Центра семьи «Казан»
Зимняя апатия или сезонная депрессия: как различить и что делать?
Зимняя апатия или сезонная депрессия: как различить и что делать?
КФУ рассматривает возможность открытия филиала в Китае
В РТ утвердили многолетнюю программу ремонта и развития дорог стоимостью в 145 млрд рублей
В Татарстане в 2026 году обновят еще около 100 почтовых отделений
Движение по трассе Алексеевское — Альметьевск возобновлено после метели
Айдар Салимгараев поздравил журналистов Татарстана с Днем российской печати
В Татарстане шесть человек пострадали от пиротехники в новогодние праздники