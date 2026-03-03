Поисковики РТ: подняты останки 326 бойцов, найдены 11 медальонов и уникальный самолет

В прошлом году поисковики Татарстана провели 33 экспедиции. В них участвовали 489 человек. Результат – останки 326 воинов, поднятых из земли. Удалось найти 11 солдатских медальонов и 6 именных вещей, которые помогли установить личности погибших. Это кропотливая работа, которая возвращает имена тем, кто десятилетиями числился пропавшим без вести.

Подробнее об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Совета объединения «Отечество» Александр Коноплев.

Всего с 1993 года, когда началась системная поисковая работа в республике, проведено уже более 500 экспедиций. Подняты останки 13 300 бойцов, установлены имена полутора тысяч из них.

Книга памяти и всероссийский центр

На базе татарстанского объединения работает Всероссийский информационно-поисковый центр. Сюда стекаются данные со всех мест раскопок в стране, формируется база именных вещей и медальонов. В прошлом году вышел уже 12-й том книги «Имена из солдатских медальонов». В 12 томах собраны сведения о 25 240 бойцах, чьи личности удалось установить поисковикам со всей России.

Школа поисковика и «Крылья Татарстана»

На острове Вертолетный круглый год работает всероссийская школа «Поисковый фронт». Здесь молодых ребят учат всем тонкостям поискового дела – от работы с архивными документами до технологии подъема останков.

Один из самых масштабных проектов последних лет – «Крылья Татарстана». Его цель – восстановить легендарный бомбардировщик Пе-2. В годы войны казанский завод выпустил 10,5 тысячи таких машин. Сегодня в мире не осталось ни одного целого самолета этой модели. Татарстанские поисковики решили восполнить этот пробел.

Они собирают фрагменты разбившихся машин, привозят их в Казань и шаг за шагом восстанавливают самолет, используя те же технологии, что и в 40-х годах. Уже привезено 85 фрагментов, установлены имена 190 членов экипажей. Буквально послезавтра поисковики отправляются в очередную экспедицию за новыми частями.

Марш памяти и новые поколения

В этом году в республике прошел марш памяти, в котором участвовали 18 поисковых отрядов. Они провели больше 200 выступлений в школах, охватив более 10 тысяч человек. Главная задача – рассказывать о поисковой работе, о войне, о проектах, чтобы вовлекать молодежь в свои ряды.

Сейчас в объединении «Отечество» 63 поисковых отряда и 1160 активистов. Республиканский фестиваль собрал 150 участников из 10 отрядов – это площадка для обмена опытом и укрепления дружеских связей.

Лаборатория памяти и герой Советского Союза

В прошлом году поисковики вместе с Ассоциацией ветеранов СВО дооснастили молекулярно-генетическую лабораторию «Лаборатория памяти», запущенную еще в 2020 году. Теперь ее возможности позволяют точнее идентифицировать останки погибших в годы Великой Отечественной войны.

Самое громкое событие года – подъем останков экипажа Героя Советского Союза Василия Гречишникова. В августе 1941 года он был среди тех, кто бомбил Берлин. 24 октября того же года направил свой самолет на танковую колонну противника. Долгие годы считалось, что его самолет – Пе-2, но когда поисковики начали раскопки в Ленинградской области, оказалось, что это ДБ-3Ф. Были найдены останки всего экипажа. Провели 15 ДНК-экспертиз, установили, сколько человек было в самолете. Разделить их было невозможно. По решению Министерства обороны и с одобрения Президента Владимира Путина 22 февраля весь экипаж с воинскими почестями похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах. Впервые – полным составом.