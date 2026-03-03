Коробченко анонсировал программу форума «Энергопром-2026»: от ГОЭЛРО 2.0 до молодежного дня

Республика
3 марта 2026  17:04

С 1 по 3 апреля в Татарстане пройдёт международный электроэнергетический форум. Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал о ключевых темах и форматах мероприятия.

По его словам, первый день посвятят отраслевой повестке: пленарные сессии затронут вопросы развития энергетики, цифровизации и формирования заказа для промышленности. Второй день станет центральным — ожидается участие министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Одной из главных тем станет сессия «ГОЭЛРО 2.0. Возрождение легенды», отсылающая к историческому плану электрификации страны.

Третий день форума сделают молодёжным. Запланировано 22 интерактивных мероприятия, которые позволят студентам и молодым специалистам напрямую пообщаться с представителями энергокомпаний.

Коробченко подчеркнул: эффективная, недорогая и качественная энергетика — основа конкурентоспособности отечественной промышленности.

