Айдар Салимгараев раскрыл ключевые тренды потребления контента в РТ

20 августа 2025  11:10

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев представил актуальные данные о медиапредпочтениях жителей региона. Согласно исследованиям, наибольший интерес у аудитории вызывают новости страны, региона и местные события — эта тематика занимает лидирующие позиции в рейтинге запросов.

Особое внимание в выступлении было уделено роли Telegram-каналов. Каждый второй потребитель контента (45%) подписан на новостные каналы федерального и регионального уровней. Юмористический контент и развлекательные материалы интересуют 36% аудитории, а локальные новости (районные и даже дворовые) — 31% пользователей.

Салимгараев отдельно отметил доминирование коротких видеоформатов, которые остаются популярными across всех возрастных и гендерных групп. «Мы наблюдаем интересный феномен: молодое поколение больше не стремится к миллионным аудиториям. Современный тренд — быть узнаваемым в локальных сообществах и нишевых каналах с несколькими сотнями подписчиков», — пояснил глава агентства.

Особое внимание было уделено коллаборациям с локальными блогерами, работающими в краеведческой и исторической тематике. «Эти авторы обладают активной гражданской позицией, и задача государства — научиться выстраивать с ними диалог, а не использовать их как инструмент», — подчеркнул Салимгараев.

По его словам, именно через коллаборацию с независимыми создателями контента можно наиболее эффективно доносить важные сообщения до целевой аудитории, сохраняя при этом аутентичность и доверие аудитории.

