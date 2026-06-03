«Ак Барс» объявил об уходе Ильи Сафонова

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Спорт
3 июня 2026  10:36
Автор:
Эдгар Витковский

25-летний нападающий Илья Сафонов продолжит карьеру в НХЛ, в системе клуба «Ванкувер Кэнакс». Об уходе игрока сообщила пресс-служба «Ак Барса».

Сафонов перешёл в систему «Ак Барса» из «Витязя» перед сезоном 2018/19. Нападающий сразу стал выступать за фарм-клуб казанцев в ВХЛ, а в сезоне 2019/20 дебютировал за основную команду. За семь сезонов в составе «Ак Барса» Сафонов провёл в КХЛ 410 матчей, в которых набрал 154 (75+79) очка. В чемпионате 2025/26 форвард стал седьмым бомбардиром команды с 42 очками.

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