«Ак Барс» переломил ход четвертого финального матча и сравнял счет в серии с «Локомотивом»

В Казани завершился четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 2:1. Счет в серии стал 2-2.

Гости открыли счет на 27-й минуте: Александр Полунин мощным щелчком поразил ближний верхний угол ворот Тимура Билялова. Казанцам удалось отыграться только в середине второго периода — Артем Галимов забросил после скидки Александра Баранова, шайба рикошетом от ноги Елесина залетела в ворота.

Победный гол был забит на 50-й минуте в большинстве. Александр Хмелевский, сыграв на добивании, протолкнул шайбу в цель.

Пятый матч серии пройдет в Ярославле 19 мая. Начало в 19:00 по московскому времени.