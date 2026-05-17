«Ак Барс» переломил ход четвертого финального матча и сравнял счет в серии с «Локомотивом»

news_top_970_100
Спорт
17 мая 2026  17:42

 

В Казани завершился четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 2:1. Счет в серии стал 2-2.

Гости открыли счет на 27-й минуте: Александр Полунин мощным щелчком поразил ближний верхний угол ворот Тимура Билялова. Казанцам удалось отыграться только в середине второго периода — Артем Галимов забросил после скидки Александра Баранова, шайба рикошетом от ноги Елесина залетела в ворота.

Победный гол был забит на 50-й минуте в большинстве. Александр Хмелевский, сыграв на добивании, протолкнул шайбу в цель.

Пятый матч серии пройдет в Ярославле 19 мая. Начало в 19:00 по московскому времени.

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» переломил ход четвертого финального матча и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
«Ак Барс» переломил ход четвертого финального матча и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
Какие вопросы можно решить, обратившись в единый контакт-центр?
Росреестр РТ поставил на учет 68 новостроек за четыре месяца
Почти 300 тысяч татарстанцев вышли на санитарный двухмесячник
В Казани состоится вторая встреча по благоустройству сквера «Тебриз»
В Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку: возбуждено уголовное дело
Отделение СФР по РТ пересмотрит выплаты многодетным с превышением дохода до 10%
Запах сирени