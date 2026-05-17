Росреестр РТ поставил на учет 68 новостроек за четыре месяца

С января по апрель 2026 года Управление Росреестра по Татарстану поставило на кадастровый учет 68 многоквартирных домов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (35 МКД).

Средний срок постановки дома на учет в республике составляет 2–3 рабочих дня при условии своевременного предоставления документов. В ЕГРН включаются сведения обо всех помещениях в новостройке: квартирах, нежилых помещениях, местах общего пользования и машино-местах. С начала года в составе МКД учтено 12 344 помещения (9 045 квартир, 3 299 нежилых объектов и 1 411 машино-мест).

С марта 2025 года застройщики подают документы в Росреестр только в электронном виде, что ускоряет оформление. Также застройщики обязаны в течение 30 рабочих дней после подписания передаточного акта зарегистрировать право собственности дольщика и передать ему выписку из ЕГРН. Обращаться самому владельцу не нужно.