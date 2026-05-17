В Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку: возбуждено уголовное дело

Вечером 16 мая в Нижнекамске во время прогулки бультерьер атаковал 12-летнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы, в том числе лица, и частичную утрату уха. Пострадавшую госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Нижнекамская городская прокуратура взяла ход расследования под контроль. В ходе следствия установлены владелец собаки и человек, выгуливавший животное в момент нападения. С ними проводятся необходимые следственные действия.