В Казани состоится вторая встреча по благоустройству сквера «Тебриз»

17 мая 2026  10:13

Завтра, 18 мая, в казанском сквере «Тебриз» (пересечение улиц Декабристов и Восстания) пройдет второе публичное обсуждение концепции благоустройства. Горожанам представят обновленный проект первой очереди, который доработан с учетом предложений и замечаний, собранных на предыдущей встрече.

После утверждения ключевых решений совместно с жителями начнутся строительные работы. Параллельно специалисты КФУ обследуют зеленые насаждения с помощью резистографа, который выявляет скрытые полости и гниль. По итогам экспертизы определят аварийные деревья для удаления.

Сквер, созданный в 1949 году, остается важной точкой притяжения для местных жителей. Территория была выбрана для обновления по итогам онлайн-голосования в 2025 году.

