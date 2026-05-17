Почти 300 тысяч татарстанцев вышли на санитарный двухмесячник

С 1 апреля в субботниках и средниках по всей республике приняли участие 298 тысяч человек. Жители высадили более 100 тысяч деревьев и кустарников, а также вывезли около 231 тысячи кубометров отходов.

Природоохранные органы выявили 2 648 нарушений, из которых 991 связана с несанкционированными свалками. Составлено 1 615 протоколов на общую сумму 3,9 млн рублей, объявлено 433 предостережения.

Минэкологии совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» провело 43 выезда во все районы РТ для контроля состояния придорожных полос. Предприятия транспортного комплекса собрали с полос отвода автодорог 5 250 кубометров отходов, задействовав 2 805 человек и 246 единиц спецтехники.

В ходе рейдов с РЖД экологи обследовали железнодорожные полосы в 11 городах и районах, зафиксировав 97 нарушений. Авиаобследования прошли в 14 районах республики.

С начала двухмесячника в экоприемную поступило 638 обращений жителей (262 — о свалках, 79 — о водных объектах, 69 — о воздухе). Всего с начала года поступило 1 257 жалоб. Двухмесячник проводится по поручению раиса РТ в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и продлится до 31 мая.