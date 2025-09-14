«Ак Барс» потерпел третье поражение в четырёх матчах на старте

«Ак Барс» потерпел третье поражение в четырёх играх на старте регулярного чемпионата 2025/26. В «Татнефть Арене» казанцы уступили «Металлургу», 3:6. В первом периоде гости вели 5:0 после дублей Дерека Барака и Дениса Силантьева, а также гола Романа Канцерова. Все пять шайб пропустил вратарь Михаил Бердин, заменённый в дальнейшем на Тимура Билялова.

К 56-й минуте «Ак Барс» отквитал три гола, усилиями Дмитрия Яшкина, Ильи Карпухина и Кирилла Семёнова. Итоговый счёт установил Никита Михайлис, поразивший пустые ворота.

С тремя очками «Ак Барс» опустился на восьмую строчку «Востока», а «Металлург» поднялся на второе место.