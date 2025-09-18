«Ак Барс» продемонстрировал свой худший старт в регулярке КХЛ

18 сентября 2025  22:35
Эдгар Витковский

«Ак Барс» установил клубный антирекорд по поражениям на старте регулярного чемпионата с момента создания КХЛ. Казанский клуб потерпел четыре поражения в пяти матчах и набрал три очка. Ранее антирекордом в истории «Ак Барса» было три поражения в пяти играх на старте. В сезоне 2009/10 казанцы проиграли «Спартаку» (1:4), «Нефтехимику» (2:3) и «Авангарду» (1:3). Затем антирекорд повторился в сезонах 2015/16, 2016/17, 2018/19 и 2020/21.

С тремя очками «Ак Барс» занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции, обгоняя «Салават Юлаев» по дополнительным показателям.

