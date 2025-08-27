«Ак Барс» продлил контракт с 19-летним нападающим Тимофеем Жулиным

Спорт
27 августа 2025  23:47
Автор:
Эдгар Витковский

Пресс-служба «Ак Барса» объявила о продлении контракта с нападающим системы Тимофеем Жулиным – новое соглашение с 19-летним форвардом будет действовать до мая 2028 года.

Жулин дебютировал за основную команду в сезоне 2024/25, но не отличился результативными действиями в КХЛ за шесть игр. В ВХЛ на счету нападающего 67 матчей и 44 (24+20) набранных очка при показателе полезности «+12». В МХЛ форвард провёл 110 встреч и набрал 64 (32+32) очка при показателе полезности «+14». За предсезонку-2025 Жулин отличился двумя заброшенными шайбами.

