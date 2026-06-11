«Ак Барс» продлил контракт с Анваром Гатиятулиным на 2 года

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Спорт
11 июня 2026  15:09
Автор:
Эдгар Витковский
Автор фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в социальных сетях объявил о продлении контракта с главным тренером Анваром Гатиятулиным, новый контракт специалиста рассчитан на два сезона. Гатиятулин возглавляет казанский клуб с 2024 года, в минувшем сезоне тренер дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Локомотиву» (2–4). По итогам сезона наставника признали лучшим тренером КХЛ.

За два сезона под руководством специалиста «Ак Барс» провёл в лиге 169 матчей и одержал 105 побед, в том числе 14 – в овертаймах и семь – в серии буллитов.

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