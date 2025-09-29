«Ак Барс» проиграл в Екатеринбурге 1:4

«Ак Барс» завершил выездную серию поражением в Екатеринбурге от местного «Автомобилиста», 1:4. В первом периоде хозяева повели в счёте благодаря голам Джесси Блэкера и Романа Горбунова, однако до перерыва Михаил Фисенко отквитал одну шайбу. Во втором периоде Данил Романцев отличился в большинстве, а под занавес встречи Никита Шашков забросил шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» расположился на седьмой строчке «Востока» с девятью очками после десяти игр. Следующую встречу казанцы проведут 3 октября на домашнем льду против «Амура».