«Ак Барс» проиграл в Екатеринбурге 1:4

29 сентября 2025  20:03
Эдгар Витковский
Автор фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» завершил выездную серию поражением в Екатеринбурге от местного «Автомобилиста», 1:4. В первом периоде хозяева повели в счёте благодаря голам Джесси Блэкера и Романа Горбунова, однако до перерыва Михаил Фисенко отквитал одну шайбу. Во втором периоде Данил Романцев отличился в большинстве, а под занавес встречи Никита Шашков забросил шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» расположился на седьмой строчке «Востока» с девятью очками после десяти игр. Следующую встречу казанцы проведут 3 октября на домашнем льду против «Амура».

