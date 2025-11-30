«Ак Барс» уверенно обыграл «Драконов»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» завершил ноябрь домашней победой над «Шанхайскими Драконами», 4:1. На 12-й минуте счёт открыл Дмитрий Кателевский, во втором периоде преимущество казанцев развил Артур Бровкин. На 53-й минуте Илья Сафонов забросил в ворота гостей третью шайбу, а за минуту до финальной сирены команды обменялись голами: Трой Джозефс размочил счёт, Никита Дыняк поразил пустые ворота.

Дыняку удалось оформить символический «хет-трик Горди Хоу». Форвард успел отличиться голом, результативными передачами и дракой с Адамом Кленденингом. Победа оставила за «Ак Барсом» вторую строчку на «Востоке» – команда набрала 44 очка.