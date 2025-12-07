«Ак Барс» в третий раз в сезоне переиграл «Нефтехимик»

Казанский «Ак Барс» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

Фото: ak-bars.ru

Это уже третья победа казанцев в Нижнекамске в текущем сезоне. Отличились в составе гостей Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов и Кирилл Семенов. Важным достижением стал прерванный семиматчевый период без голов в большинстве. Единственную шайбу у «Нефтехимика» забросил Андрей Белозеров, реализовав численное преимущество в заключительной двадцатиминутке.

После этой победы «Ак Барс» набрал 48 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 37 баллами сохраняет пятую позицию.

Этот матч стал для казанцев ответным после поражения от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 1:4. Теперь команда уходит на недельный перерыв в чемпионате. Следующую игру «Ак Барс» проведет 16 декабря в Казани, где вновь встретится с «Салаватом Юлаевым».