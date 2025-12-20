«Ак Барс» второй раз за неделю победил в «Зелёном дерби»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в «Зелёном дерби» – 2:1. Казанцы повели в счёте в первом периоде после гола Степана Фальковского, а в середине второй двадцатиминутки гол «барсов» был отменён из-за офсайда. В концовке встречи команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Александра Барабанова хозяева ответили шайбой Владислава Ефремова, заброшенной с экстра-полевым игроком.

«Ак Барс» второй раз за неделю и четвёртый раз за сезон победил в «Зелёном дерби». Команда сохранила за собой вторую строчку в таблице Восточной конференции с 52 очками.