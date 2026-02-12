«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо» в овертайме, сравняв за 12 секунд до конца основого времени

Фото: ak-bars.ru

В Казани на «Татнефть-Арене» завершился напряженный поединок регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева льда одержали волевую победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:3. Судьба встречи решилась в овертайме.

К середине третьего периода казанцы уступали 1:3, но сумели переломить ход игры. Григорий Денисенко сократил разрыв, а за 12 секунд до финальной сирены Александр Хмелевский сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. Победную шайбу забросил Митчелл Миллер.

У «Ак Барса» также отличился Алексей Пустозеров. В составе гостей голы на счету Богдана Конюшкова, Максима Летунова и Егора Соколова.

После 53 матчей казанская команда удерживает третью строчку на Востоке с 75 очками. «Торпедо» с 69 баллами располагается на четвертом месте Западной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 февраля на выезде против «Авангарда».