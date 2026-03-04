Эксперты Татарстана: финансирование нацпроекта «Молодежь и дети» - вклад в будущее республики

4 марта 2026  17:45

В 2026 году на реализацию нацпроекта в регионе направят более 7,5 млрд рублей. Средства пойдут на капремонт 38 школ и молодёжного центра, оснащение кабинетов ОБЗР и труда, поддержку педагогов и развитие молодёжной политики.

Председатель Молодёжного парламента РТ Дамир Нургалиев назвал это стратегической инвестицией в человеческий капитал. Особое значение он придал обновлению кабинетов для прикладных предметов и выплатам учителям на селе — это укрепляет кадровый потенциал и формирует у школьников практические навыки.

Помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов напомнил, что Татарстан — лидер по созданию возможностей для самореализации молодёжи. В пример он привёл грантовую поддержку 138 детских инициатив и проект «Блоги на родных языках», который учит подростков работать с современными медиа.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова подчеркнула: важно не просто освоить средства, а создать условия, в которых детям хочется учиться, а выпускникам — оставаться в родном районе. Помочь в этом должен и сервис «Навигатор возможностей» на Госуслугах, собирающий все меры поддержки в одном месте.

Директор лицея Иннополис Арман Костанян назвал решение системным и призвал к адресной реализации всех инициатив.

