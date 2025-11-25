«Ак Барс» завершил выездную серию уступив «Спартаку» со счетом 1:0

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» одержал минимальную победу над казанским «Ак Барсом». Единственную шайбу на 48-й минуте встречи забросил нападающий красно-белых Иван Морозов, реализовав численное преимущество.

Фото: ak-bars.ru

Голкипер москвичей Артём Загидулин оформил «сухую» игру, отразив все броски по своим воротам. Для «Спартака» эта победа стала третьей подряд без пропущенных шайб и позволила подняться на шестую позицию в Западной конференции.

Казанская команда, несмотря на поражение, сохранила второе место в Восточной конференции с 40 набранными очками. Это был заключительный матч в трехматчевой выездной серии «Ак Барса», в предыдущих встречах команда одержала две победы над «Нефтехимиком» и «Шанхайскими Драконами».

Следующую игру казанцы проведут 28 ноября на домашней арене против петербургского СКА. Для «Спартака» эта игра стала первой после смены тренерского штаба.