Академии наук Татарстана и Узбекистана заключили соглашение о партнерстве

2 декабря 2025  12:40

В Казани подписано соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук Республики Татарстан и Республики Узбекистан. Документ скрепили подписями президент АН РТ Рифкат Минниханов и президент АН Узбекистана Шавкат Аюпов.

Как отметил Рифкат Минниханов, стороны имеют давние партнерские связи: «С Узбекистаном у нас давно тесные отношения, у нас есть соглашения с вузами и региональными отделениями Академии наук Узбекистана».

Подписание меморандума состоялось в рамках визита узбекской делегации в Казань на церемонию вручения премии имени Лобачевского. Шавкат Аюпов, входящий в комиссию по присуждению этой награды, пояснил: «Мы решили совместить эти два мероприятия: вчера мы провели вручение, а сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве».

Президент Академии наук Татарстана также подчеркнул, что математические направления становятся для учреждения приоритетными, что открывает дополнительные перспективы для совместных исследований с узбекскими коллегами.

