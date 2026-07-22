Дефицит бюджета РТ на 2026 год составит 30,9 млрд рублей

Госсовет республики принял в двух чтениях поправки в бюджет на текущий год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы региона увеличены на 48,7 млрд рублей — до 600,9 млрд, расходы выросли на 65,7 млрд — до 631,8 млрд. Дефицит сложится на уровне 30,9 млрд рублей, однако, как заверил глава Минфина Марат Файзрахманов, он полностью покрыт источниками финансирования.

Основной прирост обеспечили налог на прибыль (+14,7 млрд), НДФЛ (+2,7 млрд за счет роста зарплат) и налог на имущество организаций (+6,8 млрд с учетом полугодовых поступлений). Неналоговые доходы выросли более чем на 10 млрд, безвозмездные перечисления из центра — на 11,5 млрд.

Дополнительные средства направят на инфраструктуру и ЖКХ, софинансирование нацпроектов, капремонт соцобъектов. В транспорте — закупка подвижного состава, пополнение дорожного фонда, модернизация трамваев в Набережных Челнах и Нижнекамске. В медицине — приобретение оборудования. Также деньги пойдут на создание индустриального и ИТ-технопарка, а также на программу развития искусственного интеллекта в РТ.

В июне региону списали 23,7 млрд рублей долга по федеральным бюджетным кредитам (две трети задолженности), что позволило скорректировать верхний предел госдолга.

Отдельное решение касается Казани: кабмин РТ получил право списать 80% долгов столицы перед республикой при условии, что высвобожденные средства город направит на развитие в 2026–2030 годах. Закон принят единогласно.