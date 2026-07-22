В Татарстане названы победители конкурса качества товаров и услуг

Подведены итоги XXIII республиканского конкурса, который традиционно служит региональным этапом всероссийской программы «100 лучших товаров России». Мероприятие направлено на поддержку местных производителей и укрепление репутации Татарстана как центра качественного производства.

В этом году заявки подали 215 организаций и мастеров народных промыслов, представивших 358 наименований продукции и услуг. Экспертные комиссии из более чем 40 специалистов оценивали не только качество товаров, но и безопасность труда, экологическую политику, энергоэффективность и другие критерии.

По итогам определены 156 лауреатов, 139 дипломантов первой степени и 27 дипломантов второй степени. Списки опубликованы на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».

Как отметил председатель региональной комиссии Олег Ибрагимов, конкурс с 2003 года не теряет актуальности, давая участникам возможность войти в сообщество производителей, нацеленных на развитие экономики республики.

Сейчас стартовал прием заявок на федеральный этап. Татарстан на протяжении многих лет сохраняет лидирующие позиции в программе, что подтверждает создание в регионе условий для технологического роста и повышения конкурентоспособности предприятий.