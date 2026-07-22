МЧС предупредило татарстанцев о ливнях и грозе 23 июля

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Республика
22 июля 2026  12:53

В четверг на территории республики ожидается ухудшение погоды: сильные дожди, грозы, порывы ветра при грозах до 15–20 м/с, местами возможен град. Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по Татарстану.

В спасательном ведомстве напомнили жителям о мерах предосторожности: не укрываться от непогоды под рекламными конструкциями, дорожными указателями, деревьями и вблизи линий электропередачи. Передвигаясь по улицам, следует проявлять внимательность, не оставлять без присмотра детей, помогать пожилым и маломобильным гражданам. При возникновении опасных ситуаций действует единый номер вызова экстренных служб — 112.

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