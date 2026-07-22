Эксперты Татарстана о выборах в Госдуму: фавориты, интриги и кадровый потенциал

С приближением выборов в Государственную Думу IX созыва на площадке Экспертного клуба Татарстана состоялся разговор о расстановке политических сил, партийных списках и перспективах кандидатов от республики. Эксперты сошлись во мнении, что «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции, однако интрига сохраняется — борьба за голоса идёт нешуточная.

Доцент КФУ, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева обратила внимание на то, что Татарстан подошёл к выборам с «сформированной и сбалансированной командой». Решение Раиса РТ Рустама Минниханова возглавить партийный список, по её мнению, подчёркивает особый статус региона и личную ответственность его руководителя за результат на федеральных выборах.

По словам Силаевой, список «Единой России» сочетает сразу несколько ключевых элементов. Основу составили действующие депутаты Госдумы — Айдар Метшин, Максим Топилин, Руслан Гаджиев, Ирек Богуславский, Рустам Калимуллин и Анатолий Иванов. «Это гарантирует преемственность курса и сохранение наработанных лоббистских связей, что крайне важно для отстаивания интересов республики», — отметила политолог. При этом наблюдается и попытка обновления: в списке — Герой России Александр Лапин, министр труда РТ Эльмира Зарипова, первый заместитель директора технополиса «Химград» Алексей Грушин и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Доцент КФУ Евгения Храмова, заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ, отметила, что сейчас все партии стремятся заручиться поддержкой политически сильных кандидатов. «Сила таких кадров заключается в качественной смене коммуникативных процессов. Сегодня они, вне зависимости от каналов коммуникации, наполнены не популистской, а грамотной социальной риторикой. Нет пустых обещаний, есть прагматичный взгляд в будущее», — выразила уверенность она. По её мнению, наиболее сильной составляющей данной риторики является опора на традиционные ценности, ключевыми из которых являются семья и дети.

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев напомнил, что в Татарстане обычно в Госдуму по спискам проходят представители двух партий — «Единой России» и КПРФ. «Пока не вижу признаков того, что ситуация кардинально изменится», — констатировал он. Вместе с тем эксперт признал, что «не очень большие, но некоторые шансы» есть также у ЛДПР и «Новых людей». Главная проблема большинства партий — недостаток узнаваемых на территории всего Татарстана кандидатов.

Наибольшие шансы стать депутатом через одномандатный округ, по оценке Бикеева, у координатора Татарстанского регионального отделения ЛДПР Руслана Юсупова. Партия нарастила конструктивное присутствие в делах региона и муниципальных образований, а сам претендент — опытный и яркий политический деятель. Самую сложную задачу по сохранению избирателей предстоит решать «Единой России», которая работает с максимальным количеством категорий населения — от учителей до пенсионеров и предпринимателей. «Единороссы выстроили свою работу на основе Народной программы партии, отражающей огромное количество наказов избирателей из разных социальных групп», — добавил он.

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков описал партийную систему страны. Он выделил доминантную партию («Единая Россия»), парламентские партии (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди»), а также партии, способные бороться за государственное финансирование и проведение отдельных депутатов («Пенсионеры России», «Родина», «Яблоко», «Коммунисты России»).

Сославшись на данные социологических исследований, Большаков констатировал, что из 17 партий только пять будут серьёзно биться за голоса избирателей. «За исключением "ЕР", они будут спорить за второе место, но с учётом большого отставания от доминирующей партии оно не даст никаких льгот и преимуществ», — подчеркнул он. По его оценке, «Пенсионеры России» могут набрать не менее 3 процентов при определённых обстоятельствах, что может повлиять на итоговый расклад.

В целом, убеждён Большаков, результаты выборов в 2026 году позволят сохранить политическую и экономическую стабильность в стране. Кадровый потенциал и возможности «Единой России» намного превышают состав списков других политических игроков действующей партийной системы. «В условиях СВО подобный вариант развития избирательной кампании позволит сохранить необходимую стабильность в РФ, создаст условия для военной победы и недопущения более крупного конфликта между Европой и Россией», — подытожил он.

