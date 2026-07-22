В Общественной палате РТ пройдет горячая линия по детскому отдыху в лагерях

24 июля с 14:00 до 15:30 в Общественной палате Татарстана организуют прямую линию для вопросов о летней оздоровительной кампании 2026 года. Мероприятие проводится в рамках общественного мониторинга качества услуг в детских лагерях.

На особом контроле — условия проживания, питание, безопасность, а также воспитательные и образовательные программы.

Обратиться можно по телефону 8 (800) 350-44-72, через интернет-приемную Общественной палаты или по специальной яндекс-форме.

Консультировать граждан будут члены профильной комиссии Общественной палаты, представители Минобразования и Минтруда РТ, а также руководители казанских лагерей.