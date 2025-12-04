Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бродячими собаками в Альметьевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому предоставить доклад о ситуации с бродячими собаками в Альметьевске. Соответствующее поручение было дано в связи с поступающей информацией о ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ, в микрорайоне СУ-2 Альметьевска на протяжении длительного времени фиксируется большое скопление собак без владельцев. Местные жители жалуются на регулярные случаи агрессии со стороны животных, в том числе нападения на детей. В текущем году зафиксировано несколько инцидентов, когда пострадавшим требовалась медицинская помощь.

Несмотря на многочисленные обращения граждан в компетентные органы, эффективные меры по отлову животных до сих пор не приняты.

Следственным управлением по Республике Татарстан по данному факту организована процессуальная проверка. Валерий Липский должен представить председателю СК промежуточные результаты проверки и информацию о принятых процессуальных решениях.