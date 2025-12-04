Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бродячими собаками в Альметьевске

news_top_970_100
Республика
4 декабря 2025  12:01

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому предоставить доклад о ситуации с бродячими собаками в Альметьевске. Соответствующее поручение было дано в связи с поступающей информацией о ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ, в микрорайоне СУ-2 Альметьевска на протяжении длительного времени фиксируется большое скопление собак без владельцев. Местные жители жалуются на регулярные случаи агрессии со стороны животных, в том числе нападения на детей. В текущем году зафиксировано несколько инцидентов, когда пострадавшим требовалась медицинская помощь.

Несмотря на многочисленные обращения граждан в компетентные органы, эффективные меры по отлову животных до сих пор не приняты.

Следственным управлением по Республике Татарстан по данному факту организована процессуальная проверка. Валерий Липский должен представить председателю СК промежуточные результаты проверки и информацию о принятых процессуальных решениях.

news_right_column_240_400
Новости
В казанском метро начал курсировать новогодний поезд «Русич»
Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бродячими собаками в Альметьевске
Казанцы смогут поучаствовать в постройке дома Деда Мороза в парке «Елмай»
В Татарстане вышла книга о земляках, представленных к званию Героя
В Татарстане вышла книга о земляках, представленных к званию Героя
Паллиативная помощь при онкологии: как облегчить жизнь пациента?
Узкие джинсы могут навредить здоровью
Ранис Файзуллин стал заместителем министра транспорта Татарстана
Почему соцсети могут нас поссорить?
Почему соцсети могут нас поссорить?