Александр Лапин встретился с участниками «Абилимпикса» в Казани

В Казани продолжается чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс». Сегодня его участников и экспертов посетил Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Гость провёл на площадках больше часа, пообщался с конкурсантами и поделился впечатлениями о том, как важно для бойцов найти себя в мирной жизни.

Знакомство с площадками

Александр Лапин побывал на соревновательных площадках, где участники демонстрируют свои навыки в компетенциях «поварское дело», «сетевое и системное администрирование», «оператор БПЛА», «разработка и сборка беспилотных летательных аппаратов», «сварочные технологии» и других. О конкурсных заданиях гостю рассказала руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

Участие в чемпионате, по её словам, позволяет ветеранам СВО осваивать разные профессиональные навыки и открывает новые жизненные горизонты.

«В любом деле важна мотивация. Когда ведёшь боевые действия, это награды — ордена, медали, звания, должности. Мотивация должна быть и здесь», — заметил Александр Лапин.

Встреча с боевыми товарищами

Генерал-полковник ходил по площадкам больше часа, общаясь с участниками и экспертами. Особенно тёплой стала встреча с сослуживцем из 90-й танковой дивизии, с которым они вместе наступали на Луганском и Северо-Донецком направлениях.

«Я увидел своего бойца. Мы прошли славный боевой путь. Вспоминали общих товарищей, командиров. Я увидел в его глазах, несмотря на то, что он без ноги, желание жить нормальной, человеческой жизнью. В его глазах был блеск», — поделился Лапин.

По его словам, у всех участников, с которыми он встретился, есть стремление приносить пользу Родине, трудиться, развиваться и двигаться вперёд. Генерал подчеркнул, что каждый из бойцов настроен решительно — не стоять на месте.

Чемпионат поднимает боевой дух

Александр Лапин отметил, что «Абилимпикс» выполняет важную миссию — помогает ветеранам вернуть желание жить полноценной жизнью, найти себя в новом деле.

«Чемпионат по профессиональному мастерству поднимает боевой дух наших участников СВО, возвращает желание жить, стремиться вперёд, развиваться, не стоять на месте. Это дорогого стоит. Чемпионат помогает найти себя, раскрыться в новом деле», — заключил генерал.

Он добавил, что многие ребята участвовали в прошлогоднем чемпионате и сегодня снова пришли, чтобы приобрести новые навыки и знания. Главная мотивация, по словам Лапина, — стремление жить, нести пользу и оставаться частью общества.

Соревнования продолжаются

Участники «Абилимпикса» в Казани соревнуются в 21 компетенции, среди которых инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по оказанию первой помощи, маляр, массажист, вокалист, мастер по приготовлению пиццы, оператор БПЛА и повар. Помимо основных направлений представлены семь демонстрационных — промышленная робототехника, бариста, художник-оформитель и другие.

Чемпионат проходит на территории «Казань Экспо» и завершится 1 июля.