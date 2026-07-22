Казанские хирурги удалили опухоль на лицевом нерве, от которой отказались в других клиниках

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана провели сложнейшую операцию 47-летнему пациенту с рецидивной аденомой околоушной слюнной железы. Огромное образование на щеке выросло повторно — впервые его удаляли в Челябинске еще в 2010 году, но тогда опухоль была в разы меньше.

Мужчина объездил несколько медучреждений республики, но везде получил отказ. Ему советовали готовиться к поездке в Москву, если даже в РКБ не возьмутся за операцию.

Главная сложность заключалась в локализации: опухоль размером с небольшое яблоко плотно срасталась с ветвями лицевого нерва. Малейшая ошибка могла обернуться параличом половины лица.

Челюстно-лицевой хирург Андрей Рудык вместе с ассистентом Анастасией Царевиной с применением оптического увеличения и микрохирургического инструментария поэтапно отделили многоузловое новообразование от окружающих тканей, сохранив все нервные волокна. Операция завершилась благополучно, пациент уже выписан домой.