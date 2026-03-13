Фестиваль «Время выбрало нас» в Казани объединит спорт и патриотизм

В эту субботу, 15 марта, Казань станет центром притяжения для любителей единоборств и патриотических мероприятий. В спортивном центре «Бустан» состоится Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по Киокусинкай (один из видов карате).

Главное зрелище дня — яркие поединки, в которых сразятся более 400 сильнейших спортсменов со всего округа. Они поборются за высокое звание чемпионов, а бои обещают быть жаркими и зрелищными.

Но организаторы решили не ограничиваться только спортом. Соревнования пройдут в рамках большого спортивно-патриотического фестиваля «Время выбрало нас». Гостей ждет насыщенная программа: можно будет пообщаться с почетными гостями — участниками специальной военной операции, представителями министерства спорта и руководителями патриотических организаций.

Особой изюминкой фестиваля станет выставка картин. Все работы, которые увидят зрители, созданы девушкой-участницей СВО. Это ещё раз подчеркнёт главную мысль мероприятия: спорт сегодня неразрывно связан с силой духа и любовью к Родине.

Торжественное открытие праздника — в 13:00. Вход свободный для всех желающих.