В РТ в 2026 году отремонтируют 16 дорожных участков общей протяжённостью более 30 км

news_top_970_100
Республика
13 марта 2026  14:38

Планируется привести в нормативное состояние отрезки трасс, входящих в опорную сеть России. Эти дороги связывают города и райцентры республики, обеспечивают выезды на федеральные трассы и подъезды к аэропортам, железнодорожным станциям и портам.

В перечень объектов вошли участок автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Тукаевском районе, а также фрагменты трасс Чистополь — Аксубаево — Нурлат, Актаныш — Муслюмово, Алексеевское — Высокий Колок и Базарные Матаки — Болгар. Всего в программе 16 объектов.

Работы позволят удержать нормативное состояние опорной сети на уровне 85%. Финансирование предусмотрено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан вошел в число лидеров цифровой трансформации среди регионов России
Флорид Агзамов – солнце, которое не погаснет
Как современные дизайнеры переосмысляют татарское наследие
Как современные дизайнеры переосмысляют татарское наследие
Заместителем прокурора Татарстана назначен Владимир Посохов
Храм всех религий в Казани в 2025 году принял более 350 тысяч гостей
Татарстанские НКО в 2025 году привлекли более 3 миллиардов рублей грантовой поддержки
В Елабуге инвесторы, взявшиеся за восстановление аварийных памятников, получат компенсацию из бюджета
Жители сел РТ могут выбрать населенные пункты для первоочередного подключения к интернету