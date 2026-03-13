В РТ в 2026 году отремонтируют 16 дорожных участков общей протяжённостью более 30 км

Планируется привести в нормативное состояние отрезки трасс, входящих в опорную сеть России. Эти дороги связывают города и райцентры республики, обеспечивают выезды на федеральные трассы и подъезды к аэропортам, железнодорожным станциям и портам.

В перечень объектов вошли участок автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Тукаевском районе, а также фрагменты трасс Чистополь — Аксубаево — Нурлат, Актаныш — Муслюмово, Алексеевское — Высокий Колок и Базарные Матаки — Болгар. Всего в программе 16 объектов.

Работы позволят удержать нормативное состояние опорной сети на уровне 85%. Финансирование предусмотрено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».