Жители сел РТ могут выбрать населенные пункты для первоочередного подключения к интернету

Минцифры России запустило голосование, по итогам которого определят села и деревни, где в первую очередь появится домашний высокоскоростной интернет. Финансирование поступит из резерва универсального обслуживания, который формируется за счет отчислений операторов связи.

Участвовать могут жители населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 человек, где уже есть связь в школах, больницах или базовые станции мобильного интернета.

Голосование продлится до 30 марта. Пройти его можно по ссылкам на портале госуслуг. Для этого нужна авторизация, указание региона и точного адреса. Данные участников не разглашаются, итоги представят в обобщенном виде.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». С 2021 года по итогам аналогичных опросов мобильный интернет провели в 6,7 тысячи населенных пунктов. До конца 2026 года широкополосный доступ планируют обеспечить еще в 100 селах и деревнях.